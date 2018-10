Juliano Cazarré anuncia que será pai novamente!

21/10/2018 | 13:10



Juliano Cazarré usou seu Instagram para compartilhar a ótima notícia de que será pai novamente! O ator publicou uma linda foto de sua esposa, Leticia Cazarré, mostrando sua barriga de grávida na praia, e escreveu:

Tem pãozinho no forno! Te amo, Leticia Cazarré. Papai do céu, obrigado por mais essa benção em nossa vida. Mestre Jesus, ilumine nossos passos para que possamos seguir no caminho do amor, da verdade e da justiça. A vida ao teu lado, Lelê, tem sido uma linda aventura. Desde que nos encontramos no meio do caos, cada segundo adquiriu sentido e significado para mim. O amor triunfa.

Juliano e Leticia já são pais de Inacio e Vicente Cazarré! Parabéns ao casal!