Em texto comovente, Selma Blair revela sofrer de esclerose múltipla: Estou debilitada

21/10/2018 | 13:10



Selma Blair surpreendeu a todos ao revelar que sofre de esclerose múltipla. A atriz escreveu um texto comovente em seu Instagram e recebeu comentários de apoio de diversas pessoas. Confira o depoimento de Selma abaixo:

Eu tenho esclerose múltipla. Estou em exacerbação. Pela graça do Senhor e pelo poder e compreensão dos produtores da Netflix, tenho um emprego. Um trabalho maravilhoso. Eu estou debilitada. Eu caio às vezes. Eu deixo as coisas caírem. Minha memória é nebulosa. E meu lado esquerdo está pedindo por direções de um GPS quebrado. Mas nós estamos fazendo isso. E eu rio e não sei exatamente o quê vou fazer, mas farei o meu melhor. Desde o meu diagnóstico às dez e meia da noite de 16 de agosto, tive amor e apoio de meus amigos. Eu estou bem no meio disso tudo, mas espero dar alguma esperança aos outros. E até para mim mesma. Você não pode obter ajuda, a menos que você pergunte. Pode ser esmagador no começo. Você quer dormir. Você sempre quer dormir. Então eu não tenho respostas. Você vê, eu quero dormir. Mas eu sou uma pessoa ambiciosa e quero que minha vida esteja cheia de alguma forma. Eu quero brincar com meu filho novamente. Eu quero andar pela rua e andar no meu cavalo. Eu tenho esclerose múltipla e estou bem. Mas se você me ver derrubando qualquer porcaria pela rua, fique à vontade para me ajudar a pegá-la. Sozinha eu demoro um dia inteiro. Obrigada, e que todos nós possamos ter bons dias entre os desafios. Eu tive sintomas por anos. Eu provavelmente tive essa doença incurável por pelo menos 15 anos. E estou aliviada em pelo menos saber. E compartilhar.

Recentemente, a artista ainda falou sobre alcoolismo, depressão pós parto e ansiedade. Ela celebrou dois anos de sobriedade em junho deste ano. Que guerreira, não?