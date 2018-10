Pai de Meghan Markle fala pela primeira vez sobre a gravidez da filha

21/10/2018 | 13:10



Thomas Markle, o pai de Meghan Markle, falou pela primeira vez sobre a gravidez da filha em entrevista ao site Daily Mail. Ele contou como recebeu a notícia e qual foi o seu primeiro pensamento ao saber da novidade.

- Eu estava sentado na fila esperando para atravessar a fronteira [entre os EUA e o México, onde ele mora] quando ouvi o anúncio do bebê real no rádio do carro. Eu pensei: "Meu bebê está tendo um bebê." Fiquei muito orgulhoso. Senti muito amor, alegria e felicidade, tanto pela minha linda filha, quanto pelo meu genro. Um novo bebê é uma bênção e estou ansioso para ver uma pequena Meghan ou um pequeno Harry.

Ele também relembrou o nascimento da filha, no dia 4 de agosto de 1981.

- Foi no meio da noite quando Meghan nasceu por cesariana. Doria [mãe de Meghan] estava dormindo [anestesiada] e então eu fui a primeira pessoa no mundo a segurar Meghan. Quando eles a entregaram para mim e eu a segurei em meus braços pela primeira vez, foi amor à primeira vista. Ela era o bebê mais lindo. Meghan piscou para mim e eu me apaixonei - e nunca parei de amá-la daquele dia em diante.

Thomas ainda confessou que acredita que Meghan será uma ótima mãe.

- Eu não fiquei surpreso com o anúncio do bebê. Meghan adora crianças e ela e Harry têm falado sobre montar uma família desde o começo. Estou encantado por ambos. Ela sempre foi maravilhosa com crianças e a maioria de suas amigas tem filhos, por isso está acostumada com isso. Ela será uma mãe fantástica.

Nacionalidade do bebê real

E parece que nomear seu primeiro filho não será a única preocupação de Meghan Markle e Príncipe Harry. Segundo informações do site TMZ, os dois precisarão assinar um documento determinando a nacionalidade do bebê, que poderá se naturalizar como um cidadão britânico ou, ainda, um cidadão americano. Aparentemente, a criança não terá automaticamente a nacionalidade britânica porque Meghan ainda será uma cidadã americana na época em que der à luz. A duquesa de Sussex, entretanto, já teria intenções de se tornar formalmente uma cidadã britânica - mas ainda não se sabe se ela pretende renunciar sua cidadania americana no processo. Curioso, né?

Meghan Markle se afastará um pouco da rotina da turnê real

De acordo com o site norte-americano People, Meghan tirará alguns dias da turnê real que está fazendo com o marido, Príncipe Harry, para descansar. Este início de gravidez estaria exigindo muito da duquesa, que tentará deixar a rotina intensa mais confortável.

- Depois de uma agenda agitada, o duque e a duquesa decidiram reduzir um pouco as tarefas da duquesa pelos próximos dois dias, antes da última semana e meia da turnê, comentou uma fonte.