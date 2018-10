Confira o novo visual de Deborah Secco após surto de Karola em Segundo Sol

21/10/2018 | 13:10



A atuação de Deborah Secco em Segundo Sol foi muito bem elogiada pelo público. Sua personagem, Karola, roubou a cena diversas vezes e surpreendeu com suas mais variadas maldades. Recentemente, a vilã literalmente enlouqueceu após contar toda a verdade sobre a maternidade de Valentim, interpretado por Danilo Mesquita. Desorientada, ela voltou ao orfanato onde foi criada até os três anos de idade e lá cortou os cabelos, protagonizando uma cena de muita emoção e repleta de significados. Em entrevista ao site oficial da novela, a atriz comentou sobre esse momento tão importante para a sua personagem.

- Já sou conhecida por ser uma atriz muito disponível e não ser apegada à estética, então, quando eu vi a cena, eu fiquei muito feliz. Acho que o cabelo foi a grande marca da Karola. Todo mundo comentava que o cabelo estava lindo! Foi uma forma brilhante de ter essa imagem da desconstrução. Sempre sonhei em fazer essas cenas picotando o cabelo, bem louca! (...) É um presente poder viver isso artisticamente e ter esse desafio de se reconstruir. Dentro do que eu esperava para a Karola, era isso: ela chegar no ápice da loucura, do desespero e vir para um lugar mais introspectivo, mais verdadeira para tentar recomeçar, reconstruir a história dela.

Já no Instagram, Deborah fez um desabafo sobre sua carreira e a oportunidade de viver Karola.

Sou uma atriz de muita, muita sorte. Já tive a chance de viver muitas vidas e sempre me joguei de cabeça na composição de cada uma dessas histórias. E é assim também com Karola. Essa mulher tão complexa, de tantas camadas, movida sempre pelas emoções - tanto as boas quanto as ruins. Karola é intensa e nos encontramos nessa característica. Esse corpo, que é meu e também dela, vive os efeitos dessa intensidade. Use nosso corpo, Karola. Obrigada por viver comigo e por permitir esse desmonte, que normalmente precede as histórias, acontecer na frente do público. Nunca estive tão realizada. E tão louca...

Fernando Torquatto, que fez parte deste processo todo, também deu o seu depoimento.

Que incrível fazer parte de um projeto onde desde o começo, junto ao figurino e direção, materializamos propostas visuais, dando vida aos personagens que estão encantando toda uma audiência durante meses.Visual que ajuda a mostrar quem cada um é na estória, suas personalidades e, em alguns casos, acontece o imponderável: a mágica que cada atriz faz equalizando tudo isso com sua competência, talento e carisma, levando nosso trabalho a outro patamar. E foi assim com a incrível @dedesecco. Disponível, profissional, interessada, se deixou modelar externamente com total entrega e como contribuição inestimável deu alma para sua Karola e fez com que tudo fizesse sentido, e por isso está brilhando intensamente. Obrigado pela confiança no início do projeto comigo pessoalmente e agora na confiança na super talentosa @marianagorini do @fernandotorquattostudio na execução desse corte super cool curto, totalmente a serviço desse novo show que você vai dar nessa reta final. Love u, girl.