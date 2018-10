Thiago Gagliasso se desentende com Giovanna Ewbank e dá a entender que os dois nunca foram próximos

21/10/2018 | 13:10



Thiago Gagliasso expôs uma conversa polêmica que teve com a cunhada, Giovanna Ewbank, em um post feito em seu perfil do Instagram na madrugada deste domingo, dia 21. Os dois tiveram uma divergência política, já que anteriormente, Thiago se manifestou sobre a grande influência que a internet possui na atualidade, citando que este já foi o papel da TV uns anos atrás. Além disso, muitas pessoas temem que algum tipo de censura se instaure na imprensa e nos meios de comunicação independente do candidato eleito à presidência no próximo domingo, dia 28. Gioh, que tem um posicionamento diferente do humorista, se irritou com as declarações do cunhado e o enviou uma mensagem citando todas as vezes em que Thiago, supostamente, teve ajuda e apoio financeiro do irmão, Bruno Gagliasso, marido da artista.

Amorzinho, espero que quando o seu desejo da "TV MORTA" se realize (porque deve ser isso mesmo), vocês estejam preparados para: não ter o apartamento que SEU IRMÃO deu para vocês morarem no Rio de Janeiro, não ter a ajuda do SEU IRMÃO quando você não pagar a escola do seu filho e ele vier te salvar; não ter a mesada que SEU IRMÃO dá para a sua mãe; não ter o apartamento se São Paulo do SEU IRMÃO para ficar. Entre tantas outras coisas...

Aparentemente, Gioh acredita que uma possível restrição televisa possa prejudicar a carreira de Bruno, que é ator. Thiago, então, respondeu a mensagem da cunhada para os seus mais de 270 mil seguidores do Instagram, dando a entender que os dois, na verdade, nunca foram muito próximos.

Já que ela AMA tanto falar da vida pessoal no "AMORES DO GIOH", por que ela não posta isso também lá? A TV não morreu, apenas não é mais um monopólio de opinião, independente da emissora! Seja Globo, Record, SBT, o que for! Não é tão difícil de entender... principalmente para alguém que lucra tanto com a internet, né... Infelizmente não me tornei um dos AMORES DO GIOH, @gio_ewbank. Mas gostaria muito de lhe informar que NÃO MORO MAIS NO APARTAMENTO DO MEU IRMÃO! (E mesmo que morasse, não teria vergonha por não pensar igual a ele, afinal, não somos gêmeos de cérebros, apesar da semelhança física). Liga lá na escola do meu filho, pergunta se estou devendo algo! E se precisasse da ajuda dele, aceitaria viu! Mesada pra MÃE? Eu teria orgulho em poder proporcionar a minha mãe o que ele faz por ela, o nome disso é GRATIDÃO, não sei se você conhece! APARTAMENTO DO MEU IRMÃO PARA FICAR? Relaxa! Tenho amigos que certamente me receberão com o maior prazer! Quem escreve o que quer... leia as consequências! Não preciso aparecer... mas as verdades chegam! Porque chegou a hora, né... É fácil defender causas nobres sem saber a realidade de MUITOS! Ou talvez a sua própria! Nunca fui de expor minha vida pessoal, mas infelizmente... foi necessário! Seja BEM VINDO A REALIDADE!

Após a publicação, Thiago limitou-se em responder a alguns comentários de seguidores. Giovanna ainda não comentou sobre o assunto.