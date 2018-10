Pelo WTA Finals, Pliskova vence Wozniacki e Svitolina supera Kvitova

21/10/2018 | 12:22



A checa Karolina Pliskova surpreendeu a dinamarquesa Caroline Wozniacki, atual campeã do WTA Finals, e venceu o duelo de estreia das tenistas pelo Grupo Branco da edição de 2018 do torneio, disputado em Cingapura. Realizada neste domingo, a partida terminou com o placar de 2 sets a 0 (6/2 e 6/4), em 1h32min.

Apesar dos placares das parciais, o duelo foi equilibrado, mas Wozniacki falhou em momentos decisivos da partida. A dinamarquesa desperdiçou os dez break points que teve contra a rival checa, que foi mais eficaz ao longo do confronto e fechou os sets quando as oportunidades apareceram.

Também pela primeira rodada do Grupo Branco neste domingo, a ucraniana Elina Svitolina abriu o WTA Finals com vitória sobre checa Petra Kvitova, por 2 sets a 0 (duplo 6/3), em 1h28min. Na terça-feira, as quatro competidoras vão voltar à quadra em Cingapura, onde Pliskova vai enfrentar Svitolina e Wozniacki vai duelar contra Kvitova.

O próximo dia de competição do WTA Finals será nesta segunda-feira, com partidas do Grupo Vermelho. A japonesa Naomi Osaka vai enfrentar a norte-americana Sloane Stephens, enquanto a alemã Angelique Kerber vai encarar a holandesa Kiki Bertens.

Após o fim da primeira fase, as semifinais do torneio estão previstas para o próximo sábado, quando as primeiras colocadas dos grupos vão pegar as tenistas que ficaram em segundo lugar. A final da competição será jogada no próximo domingo.