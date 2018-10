Santo André perde fora de casa e dá adeus à Copa Paulista

Da Redação



21/10/2018 | 07:00



Dependendo de resultado positivo para a classificação às quartas de final, o Santo André sucumbiu ao esquema do Red Bull e perdeu por 2 a 0, ontem, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Com gols de Ytalo, aos 19 minutos da etapa inicial, e Gabriel Leite, aos 27 do segundo tempo, o Toro Loko, melhor em campo, emplacou a vitória que necessitava para carimbar passagem à próxima fase da Copa Paulista. Os campineiros, com nove pontos, ficaram em segundo lugar no Grupo 5, e enfrentam o líder Mirassol – 11.

Com o resultado, o Ramalhão amargou a última posição, com quatro pontos em seis jogos nesta segunda fase. O time encontrou dificuldades para imprimir seu ritmo. Mesmo diante das circunstâncias, o Santo André foi o primeiro a dar susto, logo no início, em belo lance de David Ribeiro, mas o goleiro Kewin fez milagre e salvou.

O Red Bull abriu o marcador em lance inusitado. Após batida de falta, a bola desviou na zaga e subiu. Na disputa pelo alto na área, cabeçada de Ytalo encobriu Júlio Silva.

Com a vantagem, a equipe de Antônio Carlos Zago evitou se expor. Aos 14 minutos, Héliton fez falta dura, recebeu o segundo amarelo e deixou o Ramalhão com um a menos. Os campineiros aproveitaram a vantagem numérica. Pouco depois, Gabriel dominou e bateu colocado para fazer golaço.