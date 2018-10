Perto do penta, Hamilton faz a pole no GP dos EUA; Vettel sai em 5º após punição

20/10/2018 | 20:16



O inglês Lewis Hamilton deu neste sábado mais um passo em direção à conquista de seu pentacampeonato mundial na Fórmula 1. Muito perto da conquista, o piloto da Mercedes mostrou que realmente é o melhor da categoria na atualidade e conseguiu a pole para o GP dos Estados Unidos. E tem a sorte do seu lado, pois o seu concorrente ao título, o alemão Sebastian Vettel, ficou em segundo no treino oficial de classificação, mas foi punido com a perda de três posições, por ultrapassar o limite de velocidade em uma bandeira vermelha com sua Ferrari no primeiro treino livre de sexta-feira, e vai sair apenas em quinto.

Com 67 pontos de vantagem na liderança (331 a 264) e só mais quatro etapas para o término da temporada, Hamilton tem várias combinações de resultado para deixar o Circuito das Américas, em Austin, no estado do Texas, já com o penta garantido matematicamente. Uma delas é vencer e Vettel chegar no máximo na terceira colocação.

No treino oficial de classificação, Hamilton confirmou o seu favoritismo apesar de não ter sido o mais rápido na terceira sessão de treinos livres, horas mais cedo neste sábado - Vettel foi o melhor. Com uma volta perfeita em pista seca, o tetracampeão fez o tempo de 1min32s237 e conquistou a 81.ª pole de sua carreira - a nona só nesta temporada.

Junto de Hamilton na primeira fila largará o finlandês Kimi Raikonnen, da Ferrari, que marcou 1min32s307. Valtteri Bottas, da Mercedes, sairá em terceiro após o tempo de 1min32s636. Após a punição, Vettel precisará largar na quinta posição, mesmo marcando o segundo melhor tempo com 1min32s298. O quarto lugar no grid foi herdado pelo australiano Daniel Ricciardo, da Red Bull (1min33s494).

No Q1, quando todos os pilotos vão para a pista e os cinco piores são eliminados, um deles foi o holandês Max Verstappen. Com sua Red Bull, teve um problema na suspensão traseira direita ao passar por uma zebra, logo após completar a sua volta na qualificação, e não foi para a fase seguinte. Vai ter de sair na 13.ª colocação.

Sem qualquer surpresa no Q2, a luta pela pole na terceira e decisiva fase do treino de classificação ficou restrita aos carros da Mercedes e da Ferrari. Desde o início, já ficou claro que dificilmente Hamilton perderia a pole. Bottas não mostrou ter um carro bom para ficar na frente do companheiro e Raikkonen se esforçou ao máximo para ficar sete centésimos de segundo atrás do inglês.

O GP dos Estados Unidos, a 18.ª das 21 etapas da temporada da Fórmula 1, tem a largada com início marcado para as 15h10 (de Brasília).

Confira o grid de largada para o GP dos Estados Unidos:

1.º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes) - 1min32s237

2.º - Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari) - 1min32s307

3.º - Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) - 1min32s616

4.º - Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull) - 1min33s494

5.º - Sebastian Vettel (ALE/Ferrari) - 1min32s298*

6.º - Esteban Ocon (FRA/Force India) - 1min34s145

7.º - Nico Hülkenberg (ALE/Renault) - 1min34s215

8.º - Romain Grosjean (FRA/Haas) - 1min34s250

9.º - Charles Leclerc (MON/Sauber) - 1min34s420

10.º - Sergio Pérez (MEX/Force India) - 1min34s494

11.º - Carlos Sainz (ESP/Renault) - 1min34s566

12.º - Kevin Magnussen (DIN/Haas) - 1min34s732

13.º - Max Verstappen (HOL/Red Bull) - 1min34s766

14.º - Fernando Alonso (ESP/McLaren) - 1min35s294

15.º - Sergey Sirotkin (RUS/Williams) - 1min35s362

16.º - Lance Stroll (CAN/Williams) - 1min35s480

17.º - Marcus Ericsson (SUE/Sauber) - 1min35s536

18.º - Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren) - 1min35s735

19.º - Pierre Gasly (FRA/Toro Rosso) - 1min34s850**

20.º - Brendo Hartley (NZL/Toro Rosso) - 1min35s206**

* Punido com a perda de três posições

** Punidos com a perda de seis posições