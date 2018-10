Oficial britânico revela qual foi o pior dia da vida da Rainha Elizabeth II

20/10/2018 | 19:10



Com 66 anos no trono da realeza britânica, é claro que a Rainha Elizabeth II já passou por poucas e boas. Mas sabe qual foi o pior dia da vida da rainha? Foi em 20 de julho de 1982, segundo o oficial britânico Andrew Parker Bowles informou em entrevista ao Express.

Nesse dia, o membros do Exército Republicano Irlandês Provisório (IRA) - um grupo designado como uma organização terrorista pelo Reino Unido que queria acabar com o domínio britânico da Irlanda do Norte a qualquer custo - detonaram duas bombas durante operações militares britânicas no centro de Londres, a primeira no Hyde Park e a outra no Regent's Park. As explosões mataram 11 pessoas e teve bastante impacto na vida da rainha:

- Ela disse para mim que era o dia mais horrível de sua vida, revelou Andrew.