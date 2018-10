Com reservas, Grêmio busca empate por 1 a 1 contra o América-MG no Independência

20/10/2018 | 18:36



O Grêmio buscou o empate por 1 a 1 diante do América-MG neste sábado, em pleno estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 30.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado acabou sendo melhor para o time gaúcho, que segue disputando uma vaga direta para a fase de grupos da próxima edição da Copa Libertadores.

Com o resultado, o Grêmio, que já não vence há três rodadas, foi para 52 pontos, contra 34 do América-MG. O time mineiro vai para o seu terceiro jogo sem vencer na competição.

Com o jogo contra o River Plate, pela Libertadores, se aproximando, o técnico Renato Gaúcho apostou em um time completamente reserva para enfrentar o América-MG. Até nomes como Pepê e Douglas começaram a partida entre os suplentes.

O América-MG se aproveitou da falta de entrosamento do rival para criar as melhores oportunidades do primeiro tempo. Aos 28 minutos, Gerson Magrão recebeu de Luan e chutou. O goleiro Paulo Victor fez uma grande defesa para salvar a equipe gremista.

A pressão acabou dando resultado aos 36 minutos. Em boa triangulação do clube mineiro, Gerson Magrão deixou para Carlinhos. O lateral-esquerdo cruzou na medida para Juninho, que dominou e mandou para o fundo das redes. O segundo só não veio antes do intervalo pois Paulo Victor salvou na tentativa de Giovanni.

No segundo tempo, o Grêmio encaixou e conseguiu ameaçar o gol de João Ricardo. O goleiro foi logo fazendo uma grande defesa ao segurar um arremate de Kaio, de frente à área. Já o América-MG recuou, deu campo ao adversário e acabou castigado. Aos 20 minutos, Juninho Capixaba foi para a jogada individual, entrou na área e acabou derrubado por Aderlan: pênalti. Jean Pyerre foi para a cobrança e deixou tudo igual.

Com isso, Renato Gaúcho resolveu dar mais experiência ao time e colocar Douglas na partida. O Grêmio, a partir daí, começou apostar no contra-ataque, até ameaçou o América-MG e acabou levando um ponto importante para Porto Alegre.

Na próxima rodada, o Grêmio enfrenta o Sport no próximo sábado, às 16h30, na Arena Grêmio, em Porto Alegre. No mesmo dia, às 19 horas, o América-MG visita a Chapecoense na Arena Condá, em Chapecó (SC).

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG 1 x 1 GRÊMIO

AMÉRICA-MG - João Ricardo; Aderlan, Matheus Ferraz, Messias e Carlinhos; Zé Ricardo, Juninho (Leandro Donizete), Gerson Magrão (Rafael Moura) e Giovanni; Matheusinho e Luan (Ruy). Técnico: Adilson Batista.

GRÊMIO - Paulo Victor; Madson, Bressan, Paulo Miranda e Marcelo Oliveira (Pepê); Michel, Matheus Henrique, Kaio (Douglas), Jean Pyerre (Vico) e Juninho Capixaba; Thonny Anderson. Técnico: Renato Gaúcho.

GOLS - Juninho, aos 36 minutos do primeiro tempo; Jean Pyerre (pênalti), aos 20 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Não houve.

ÁRBITRO - Luiz Flávio de Oliveira (Fifa/SP).

RENDA - R$ 48.085,00.

PÚBLICO - 5.721 pagantes.

LOCAL - Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG).