São Bernardo é derrotado pela Ferroviária por 2 a 0

Da Redação



20/10/2018 | 17:24



O São Bernardo foi derrotado pela Ferroviária por 2 a 0 neste sábado na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara, pela sexta e última rodada do grupo 6 da Copa Paulista. Os gols de Jorge Eduardo e Leo Artur, no segundo tempo, ajudaram a Ferrinha a terminar a segunda fase da competição na liderança, com 15 pontos.

O resultado eliminou o time do Grande ABC, que precisava de uma vitória simples para se classificar.