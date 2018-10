Sto.André perde para o Red Bull e dá adeus à Copa Paulista

Fábio Martins

Do Diário do Grande ABC



20/10/2018 | 17:33



O Santo André sucumbiu ao esquema montado pelo Red Bull e perdeu por 2 a 0, hoje à tarde, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Com gols de Ytalo, logo aos 20 minutos da etapa inicial, e Gabriel Leite, aos 28 do segundo tempo da partida, o Toro Loko, melhor em campo, emplacou a vitória que necessitava no confronto decisivo para carimbar a passagem, seguindo para a próxima fase da Copa Paulista.

Os campineiros, com nove pontos, ficaram em segundo colocado no Grupo 5, e enfrentam o Mirassol.