Azulão se despede sem vencer na segunda fase

Da Redação



20/10/2018 | 17:30



Depois de passar invicto pela primeira fase da Copa Paulista, com sete vitórias e cinco empates no Grupo 3, o São Caetano se despediu da segunda etapa da competição sem vencer. O Azulão ficou no 0 a 0 com o Rio Claro, em jogo realizado em casa nesta tarde.

A campanha realizada pelo São Caetano na Chave 7 deixou a desejar: foram três empates e três derrotas. Com isso, o time fechou a participação no campeonato na última colocação, com apenas três pontos – o líder Votuporanguense somou 13.