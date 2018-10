Will Smith revela a verdade sobre sua relação com a Cientologia e sobre swings com Jada

20/10/2018 | 17:10



Will Smith e Jada Pinkett Smith tem um relacionamento nada tradicional! Tanto é que eles não se definem como casados, e sim parceiros de vida, isso levou muita gente a se questionar e criar alguns boatos.

Em um teaser da próxima temporada do programa Facebook Watch, Red Table Talk, que vai ao ar no dia 22 de outubro, Will aparece falando sobre o assunto. Ele pergunta para a mulher:

- Você sabe por que eu nunca me divorciei?

Jada responde brincando:

- É mais barato continuar comigo!

Mas as respostas sérias vem logo a seguir. Will falou no programa de sua mulher:

- Tudo bem! Vamos esclarecer alguns rumores: Cientologia, swingers... Apenas rumores históricos.

Will oficialmente desmascarou as teorias de que ele e Jada ficam loucos fora do casamento, ou fazem parte da Igreja da Cientologia. Em 2017, a atriz Leah Remini afirmou que Jada frequentava a igreja de Cientologia há muito tempo. Remini contou ao The Daily Beast:

- Eu nunca vi o Will lá, mas eu vi Jada no Centro de Celebridades. Eles abriram uma escola de Cientologia, mas fecharam.

No mesmo ano, Jada desmentiu a afirmação de Leah no Twitter:

Eu estudei Dianética, eu aprecio os méritos do estudo tecnológico, mas eu não estou na Cientologia.

Jada também acabou com os boatos de que seu casamento seja aberto. Ela chamou o boato de o mais louco.