Cleo Pires revela que beijaria Chay Suede e dispensa Cauã Reymond

20/10/2018 | 17:10



Cleo Pires nunca teve papas na língua para falar sobre pegação, isso todo mundo já sabe! A atriz participou da brincadeira Pega ou Não Pega no canal do Youtube do Caio Fischer, e revelou com quais famosos ela ficaria.

Caio apresentou Chay Suede, que terminou seu noivado com Laura Neiva em julho deste ano, e perguntou se ela ficaria com ele. Cleo respondeu:

- Pegaria!

Quando a pergunta foi sobre Rodrigo Simas, a filha de Fábio Jr. disse:

- Bem gato, pegaria. Mas acho que ele é muito novo, não sei.

Cleo contou que não pegaria Cauã Reymond, Nando Rodrigues e nem Jonathan Azevedo, quem ele disse considerar um irmão. Sobre o cantor Criolo, ela falou que ficaria com ele, mas que não sabe se ele gostaria dela.