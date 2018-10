Priyanka Chopra teve a melhor reação ao saber da gravidez de sua melhor amiga, Meghan Markle

20/10/2018 | 17:10



Se você tem entre 20 a 30 anos de idade provavelmente já passou pela experiência de ver alguém, com quem você estudou na escola ou na faculdade, postando uma foto de noivado ou anunciando gravidez no Facebook. Apesar de Priyanka Chopra ser noiva de Nick Jonas e melhor amiga da duquesa Meghan Markle, a atriz também é gente como a gente!

Como uma das amigas mais próximas da Duquesa de Sussex, Priyanka deve ter ido à lua ao ouvir que Meghan está esperando seu primeiro filho com o príncipe Harry. Mas, no verdadeiro estilo de melhor amiga, Chopra teve uma resposta hilária quando foi questionada pela E! News sobre Meghan e o futuro bebê real. No tapete vermelho de uma premiação, Priyanka brincou:

- Alguns dos meus amigos estão tendo bebês agora e eu estou tipo: Deus, eu preciso alcançar-los!

Piadas à parte, é claro que a amiga da duquesa não poderia ficar mais feliz com a novidade. Felizmente, a situação de Priyanka está igualmente cheia de amor. A atriz ficou noiva do namorado Nick Jonas em julho de 2018. Os dois viajaram juntos para a Índia, onde Nick e seus pais se encontraram com a família Chopra pela primeira vez.

Priyanka, que participou do casamento real em maio, é amiga íntima de Meghan há anos e tem apoiado seu novo papel na família real desde que o casal se conheceu em 2016. Não há dúvidas de que ela irá mimar muito o filho ou filha da amiga quando vier ao mundo.