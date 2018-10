Príncipe Harry fala sobre gravidez de Meghan Markle em evento oficial

20/10/2018 | 16:17



Príncipe Harry não pensa em outra coisa sem ser o bebê que terá com Meghan Markle. A gravidez da duquesa não saiu da cabeça dele nem enquanto dava início aos Jogos Invictus 2018!

Harry, que anunciou na última segunda-feira, dia 15, que ele e a amada estão esperando seu primeiro filho, não poderia estar mais radiante. Segundo a People, a felicidade do príncipe é tão grande que ele não deixou de mencionar a grande novidade durante seu discurso em um evento oficial neste sábado, dia 20:

- Antes de tudo, obrigado por recepcionar Meghan e eu nos últimos dias. Eu tenho estado muito orgulhoso por poder apresentar minha esposa a vocês e ficamos muito felizes em poder celebrar a alegria pessoal de nossa mais nova adição com todos vocês.

A competição paralímpica para veteranos e feridos em todo o mundo inclui esportes como basquete em cadeira de rodas, vôlei sentado e remo em quadra e tem sido realizada em todo o mundo desde 2014. O príncipe falou sobre a importância do evento:

- A família Invictus transformou esses jogos em um símbolo de força, honra e otimismo para a nova geração.

O evento tem um significado especial para os novos papais. Harry e Meghan fizeram sua estréia pública oficial como um casal no evento do ano passado em Toronto, no Canadá. Eles chegaram de mãos dadas no evento e participaram de um dia de competições, apoiando os competidores.