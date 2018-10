Comunidade do Jardim Regina ganha área verde revitalizada

Da Redação



20/10/2018 | 15:58



A Prefeitura de São Bernardo entregou a revitalização da Praça Várzea Alegre, no Jardim Regina, na manhã de ontem. Realizada com recursos e mão de obra próprias da administração, o espaço teve de passar por adequações no terreno para a melhoria da acessibilidade, a implantação de equipamentos, e remoção de algumas árvores que estavam em estado fitossanitário comprometido.

O equipamento público ganhou área de convívio com bancos e mesa, playground, academia ao ar livre, pista de caminhada, plantio de 15 árvores nativas e de grama, calçada nova com acessibilidade, nova iluminação, papeleiras e pintura geral. A quadra ganhou novo piso, novo alambrado, estrutura de quadra esportiva, instalação de novas traves e tela de nylon na cobertura.

“O Jardim Regina e seu entorno têm um adensamento populacional alto e poucos espaços para lazer e prática esportiva. Por essa razão, a revitalização deste local é tão importante. É só ver como estava antes e agora. Por isso, faço questão de pedir aos moradores para cuidar com muito carinho desta praça. Não deixar acumular lixo, não danificar a estrutura”, afirmou o prefeito Orlando Morando (PSDB).