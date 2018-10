Após seguir Bruna Marquezine, ex-marido de Anitta, Thiago Magalhães, se arrepende e dá unfollow

20/10/2018 | 14:10



Thiago Magalhães, que também está solteiro há pouco tempo, começou a seguir novos perfis no Instagram desde que se separou da cantora Anitta. Assim que Bruna Marquezine anunciou o fim do namoro com Neymar, o empresário foi uma das primeiras pessoas a começar a seguir a atriz na rede social.

Muitos fãs de Marquezine já estavam torcendo para que os dois engatassem um romance, mas parece que isso não vai acontecer tão cedo. De acordo com o jornal Extra, Thiago logo se arrependeu e deu unfollow na atriz.

Bruna também está seguindo o baile e começou a seguir novas pessoas, como Luca Ewbank, irmão de Giovanna Ewbank, com quem passou o começo da semana em Fernando de Noronha.