Bruna Marquezine desmente notícias sobre o fim de seu relacionamento

Bruna Marquezine está sem papas na língua! A atriz fez questão de desmentir uma notícia que afirmava um suposto motivo do término de seu relacionamento com Neymar Jr.

E pelo jeito, o público ainda não está sabendo lidar com o fim de Brumar! O que não faltam são notícias tentando desvendar a razão do fim do relacionamento e agora foi a fez de Bruna desmentir uma notícia que afirmava que o motivo do rompimento teria sido o fato de Bruna supostamente não querer se mudar para Paris.

A morena não pensou duas vezes na hora de rebater e comentou na publicação:

-MENTIRA!

Não é a primeira vez que uma das partes se manifesta quando o assunto é o fim do relacionamento. Como você pode acompanhar no ESTRELANDO Neymar também se irritou com notícias falsas a seu respeito!