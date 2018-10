Em entrevista exclusiva, Suzana Gullo fala sobre Marcos Mion em A Fazenda 10: - Ele realmente se encontrou nesse programa

20/10/2018 | 14:10



Suzana Gullo não nega ser a maior fã de seu marido Marcos Mion e, em conversa exclusiva com o ESTRELANDO, comentou sobre o que vem achando da participação dele como apresentador de A Fazenda 10. Ela, que compareceu recentemente ao bazar beneficente do estilista Sandro Barros em prol do Outubro Rosa, deixou claro sua satisfação e orgulho do trabalho que o marido vem fazendo.

- Eu estou achando a participação maravilhosa. Eu acho que ele está mandando muito bem, que ele realmente se encontrou nesse programa.

E continua, com um sorriso nos lábios:

- Era um programa que ele já gostava muito, eu acho que ele está super espontâneo, super divertido. Acho que o programa mudou por causa dele, eu estou muito orgulhosa, falou com sorriso nos lábios.

Suzana, que ainda disse recentemente sobre a conexão de vida que tem com Mion, é mãe de três crianças fruto de seu casamento com o apresentador: Romeo, Donatella e Stefano.