Lexa fala sobre sucesso de Sapequinha e entrega que vai lançar música nova em breve!

20/10/2018 | 14:10



Lexa está com tudo! Com o hit Sapequinha estourado no Spotify viral global, e em países como Paraguai - além do Brasil, ela está também divulgando sua música em parceria com Christian Chávez, Conectar.

Em uma tarde de folga, ela conversou com o ESTRELANDO sobre carreira, vida pessoal e mais. E começou falando como foi gravar com o mexicano, famoso por seu papel na novela Rebelde:

- Foi uma delícia, ele é uma das pessoas que já conheci, coração gigantesco, muito talentoso, contou a cantora, que era fã de RBD: Eu adorava! Eu era muito nova, mas gostava, via o programa, adorava, foi ótimo gravar com um deles de que eu era fã.

Ela contou que fez espanhol no colégio, e, embora não seja fluente, o resultado dela cantando na língua foi muito elogiado pelos fãs.

Lexa revelou como Sapequinha mudou sua trajetória:

- Sapequinha mudou muitas coisas, foi o boom da minha carreira. A música é muito sobre minha personalidade. Também foi ótimo criar e lançar a música com a coreografia. Viraliza junto, no funk isso está em alta, fiquei muito feliz.

A cantora também se derreteu pelos fãs, que aprenderam direitinho a coreografia da canção:

- Aprenderam direitinho. O show parece um flash mob.

De folga em casa, ela contou como a carreira dela e do marido, Mc Guimê, fazem com que a vida do casal fique corrida:

- Estamos tão bem! Mas por exemplo hoje, meu marido está trabalhando e eu de folga, tem dia que gente não se vê.

Por falar em relações importantes, Lexa é muito fã de Xuxa, e teve a oportunidade de conviver com ela no Dancing Brasil. E se engana quem pensa que elas perderam contato:

- Foi uma delícia, a Xuxa tem uma energia surreal, que só ela tem. Sempre estamos nos falando, ela me mandou vídeo no meu aniversário, mensagem de Feliz Natal...

Na onda de tanto sucesso, Lexa vai lançar em breve mais um possível hit:

- Tem que aproveitar os ganchos da vida. Mês que vem lanço música com a Gloria Groove, Provocar.

Já estamos ansiosos!