Gabi Prado e Nadja Pessoa brigam e jogam água uma na outra em A Fazenda

20/10/2018 | 14:10



Como diria Marcos Mion, é fogo no feno! O clima entre Gabi Prado e Nadja Pessoa não para de esquentar! A coisa ficou tão feia no programa da última sexta-feira, dia 19, que teve até guerra de água entre as duas.

Enquanto acontecia a roça na última quita-feira, dia 18, Gabi e Nadja entraram em uma discussão feia. Tudo começou quando Gabi reclamou que pessoas mentirosas ainda continuam no programa. Nadja riu e disparou:

- O bem sempre vence o mal.

A peoa continuou reclamando e acusou os participantes de combinarem de votar nela desde a primeira semana do reality:

- Vocês são todos mentirosos, tudo escroto, ninguém veio falar comigo. Eu sou excluída, mas os últimos serão os primeiros.

Gabi acusou a loira de fazer de tudo para tentar ser famosa, mas Nadja não gostou nem um pouco da acusação e acabou jogando um copo de água em Prado, que acertou João Zoli. Gabi, que foi mais rápida, levantou e jogou um copo de água no rosto da empresária. A briga não parou aí!

Nadja voltou e jogou uma vasilha de água no rosto da modelo e logo em seguida se trancou no banheiro. Prado ficou esperando a peoa voltar com um balde cheio de água do seu lado. Fernanda Lacerda, João Zoli e Felipe Sertanejo caíram na gargalhada, amenizando o clima da situação.

A briga entre Gabi Prado e Nadja Pessoa não é recente, mas a briga entre a estrela do De Férias Com o Ex e Fernanda Lacerda é! As duas que eram amigas até a última quinta-feira, dia 18, tiveram uma discussão que acabou abalando a amizade delas.

As peoas discutiram ao decidir quem iria para a Prova de Fogo. Fernanda acusou Gabi de querer levá-la para a baia caso perdesse a prova:

- Você não me defenderia, então essa amizade não é recíproca. Eu não vou te arrastar pra baia, eu não sou que nem você. Você acabou de falar que vai me colocar na baia. Se você quer articular as coisas, problema seu! Eu sou tonta agora?

Gabi explicou que precisa se proteger dentro do jogo. Apontando o dedo para Nadja, a modelo gritou:

- Tua amiga é ela, né? Abre teu olho e veja quem é sua amigo de verdade. Quando abrem a boca pra falar de você, eu sou a primeira a falar que não voto em você.

Após a briga, Nadja chamou a Mendigata para conversar e disse:

- Ela se enrola na mentira dela, mas é esperta.

Prado ficou bastante pensativa depois da discussão, e pouco antes de começar a festa clube da moto, lamentou o fim de sua amizade com a ex-panicat e revelou para Léo Stronda que tem medo do que a peoa pode ter dito pelas suas costas:

- Será que a Fernanda falava mal de mim pelas costas? É só o que fico pensando. Ela passou a outra festa inteira falando mal da Cátia, será que ela faz a mesma coisa comigo?