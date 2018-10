Bayern de Munique volta a vencer e Borussia Dortmund goleia no Campeonato Alemão

20/10/2018 | 13:50



O Bayern de Munique aliviou a má fase vivida na atual temporada com uma vitória neste sábado, por 3 a 1 sobre o Wolfsburg, fora de casa. O atual hexacampeão alemão agora tem 16 pontos na atual edição do torneio, contra 20 do líder Borussia Dortmund, que venceu o Stuttgart por 4 a 0, fora de casa, também neste sábado.

Com um gol no primeiro tempo e outro no segundo, Robert Lewandowski deixou o Bayern em vantagem no placar. O holandês Wout Weghorst marcou para o Wolfsburg, que tinha superioridade numérica por causa da expulsão de Arjen Robben, mas James Rodríguez fez o terceiro e deu números finais ao jogo.

A vida do Borussia Dortmund foi mais tranquila. Ao fim do primeiro tempo, o placar já estava 3 a 0 para os visitantes, com gols de Jadon Sancho, Marco Reus e Paco Alcácer. Maximilian Philipp fechou a goleada por 4 a 0, já aos 39 minutos do segundo tempo.

Nas demais partidas disputadas simultaneamente, o Nuremberg recebeu o Hoffenheim e perdeu por 3 a 1, enquanto o Bayer Leverkusen empatou por 2 a 2 com o Hannover 96, o Augsburg empatou por 0 a 0 com o RB Leipzig e o Schalke 04 também ficou no empate sem gols, com o Werder Bremen.

O Bayern de Munique vai enfrentar o AEK Atenas, nesta terça-feira, fora de casa, pela terceira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa. Pela mesma competição, o Borussia Dortmund vai receber o Atlético de Madrid.