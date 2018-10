Com Bolsonaro eleito, precisaremos de defensores da democracia, diz FHC

20/10/2018 | 11:20



Sem dar apoio explícito a nenhum dos candidatos à Presidência da República no segundo turno, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso citou uma "provável eleição" de Jair Bolsonaro (PSL) e afirmou que o País precisará ainda mais de defensores da democracia para evitar que o presidente eleito tente sair do "rumo constitucional".

"Há em circulação um manifesto de democratas progressistas. Bem-vindo. Com a provável eleição de Bolsonaro, precisaremos mais ainda de defensores da democracia, para impedir que ele (ou quem vier a vencer) tente sair do rumo constitucional", escreveu o tucano em sua conta oficial no Twitter.