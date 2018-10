Sérvia vence Itália e conquista 1.º título do Mundial Feminino de Vôlei

20/10/2018 | 10:47



De virada, a Sérvia venceu a Itália por 3 sets a 2 (21/25, 25/14, 23/25, 25/19 e 15/12) e conquistou pela primeira vez o Mundial de Vôlei Feminino, em duelo disputado na manhã deste sábado (horário de Brasília), em Yokohama, no Japão. Já a seleção italiana desperdiçou a chance de ganhar um segundo título do torneio, o primeiro desde 2002.

As equipes finalistas alternaram o domínio do jogo, com a Sérvia correndo atrás do prejuízo até o início do tie break. A Itália abriu 1 a 0, com o placar de 25 a 21, mas não foi páreo no set seguinte. A terceira parcial foi a mais equilibrada, com triunfo das italianas por 25 a 23, mas o empate veio em seguida, de novo sem grande resistência, por 25 a 19.

No último set, a Itália abriu 2 a 0, mas a Sérvia buscou o empate logo depois e só abriu vantagem nos pontos finais da disputa. Tijana Boskovic foi o destaque do duelo, com 26 pontos, enquanto Brankica Mihajlovic fez 19 e Stefana Veljkovic e Milena Rasic fizeram dez. Quem liderou a estatística no confronto foi a italiana Paola Egonu, com 33.

Atual campeã olímpica, a seleção da China teve de se contentar com a medalha de bronze. Em partida disputada também neste sábado, em Yokohama, Li Yingying marcou 20 pontos na vitória por 3 sets a 0 contra a Holanda (25/22, 25/19 e 25/14).

Com três vice-campeonatos e uma medalha de bronze no currículo, a seleção brasileira não conseguiu mais do que um sétimo lugar na edição disputada no Japão. O Brasil ficou na quarta colocação no Grupo E durante a segunda fase, desempenho que deixou a equipe longe de uma disputa pelo título.