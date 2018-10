USCS recebe palestra do Desafio de Redação do Diário

Caroline Garcia



20/10/2018 | 09:45



A palestra sobre o tradicional Desafio de Redação do Diário começou há cerca de meia hora no campus da USCS. Neste ano, as produções literárias obedeceram o tema Uma Atitude Sustentável Pode Mudar o Mundo.

O foco da palestra é falar com professores sobre a conscientização do tema com as crianças em sala, e como pequenas atitudes fazem a diferença. O evento é gratuito e seguirá até às 12h, entre palestras e atividades.

Alunos de cerca de 300 escolas municipais, estaduais e particulares da região vão participar do projeto, que premia os autores das melhores redações.

O resultado do desafio será divulgado em evento no dia 13 de novembro.

O Desafio de Redação é correalizado pela USCS, com patrocínio da Saesa (Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental de São Caetano), além do apoio da rede de academias Smart Fit.