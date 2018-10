Itália ignora rebaixamento de rating e pretende seguir com proposta orçamentária

20/10/2018 | 08:52



O vice-premiê italiano Matteo Salvini disse, neste sábado, que não está preocupado com o rebaixamento do rating da Itália anunciado ontem pela agência de classificação de risco Moody's, destacando que o governo do país está meramente trabalhando em prol de seus cidadãos.

Salvini afirmou ainda que agências de rating já estiveram erradas sobre a situação da Itália no passado e que "elas falharão novamente desta vez". "É uma boa proposta orçamentária e a perseguiremos até o fim", complementou.

Ontem, a Moody's rebaixou a nota de crédito em moeda local e estrangeira da Itália de Baa2 para Baa3 e alterou a perspectiva do rating para estável, concluindo o período de revisão iniciado em 25 de maio. Em comunicado, a agência comenta que o enfraquecimento material na força fiscal da Itália, com o governo visando déficits orçamentários maiores para os próximos anos do que o projetado anteriormente pela agência, foi o principal fator para o rebaixamento do rating.

A ação da Moody's vem na esteira da crise fiscal na Itália, que trava uma batalha orçamentária com a União Europeia (UE). O governo do primeiro-ministro Giuseppe Conte projeta um déficit de 2,4% do Produto Interno Bruto (PIB) no ano fiscal de 2019 - quase o triplo do previsto pela administração anterior - o que vai na direção contrária das propostas fiscais do bloco europeu.

A Comissão Europeia já alertou a Itália de que as metas fiscais do país estão em discordância com a proposta do bloco. O governo italiano deve oferecer uma resposta às preocupações da UE até segunda-feira. Fonte: Associated Press.