Andrea Dovizioso garante a pole na etapa do Japão; Márquez vai sair em sexto

20/10/2018 | 08:51



O piloto italiano Andrea Dovizioso fez a pole position da etapa do Japão de MotoGP, em Motegi, em sessão realizada na madrugada deste sábado (horário de Brasília). Com o tempo de 1min44s590, o representante da Ducati vai largar na primeira posição pela sétima vez na carreira, a segunda na atual temporada.

Líder da classificação do Mundial de Pilotos, o espanhol Marc Márquez ficou apenas com o sexto lugar, com a marca de 1min44s889. Mais cedo neste sábado, o piloto da Honda, tetracampeão da MotoGP, sofreu uma queda no quarto treino livre realizado em Motegi, mas terminou a atividade na liderança, com o tempo de 1min45s742.

No treino de classificação, Márquez também foi superado pelo francês Johann Zarco, da Tech3 Yamaha, do australiano Jack Miller, da Pramac Ducati, do britânico Cal Crutchlow, da LCR Honda, e do italiano Andrea Iannone, da Suzuki. Hexacampeão da MotoGP, o italiano Valentino Rossi, da Yamaha, vai largar apenas em nono lugar.

Márquez lidera a tabela de classificação com folga. O espanhol, que já venceu sete vezes em 2018, soma 271 pontos, contra 194 de Dovizioso, o segundo colocado na temporada. O italiano tem três vitórias em 2018, mesmo número do colega dele de Ducati, o espanhol Jorge Lorenzo, que tem apenas 130 pontos e ocupa o quinto lugar. Rossi está na terceira colocação, com 172, e o espanhol Maverick Viñales está na quarta, com 146 - os pilotos da Yamaha não venceram nenhuma vez neste ano.

É improvável que alguém impeça o pentacampeonato de Márquez em 2018 porque faltam apenas quatro corridas na atual temporada. Depois da prova em Motegi, marcada para as 2 horas deste domingo (horário de Brasília), vão faltar as etapas da Austrália, da Malásia e da Comunidade Valenciana, portanto 100 pontos ainda estão em disputa.