Clássicos do Diário há 60 anos: filas nas eleições de 1945

Ademir Medici



22/10/2018 | 07:00



E vieram as eleições de 2 de dezembro de 1945 para presidente da República. As primeiras eleições presidenciais em 15 anos, desde a vitória de Júlio Prestes, que ganhou, mas não assumiu em 1930.

Pouco antes do pleito, em 29 de outubro de 1945, Getúlio Vargas foi deposto pelas Forças Armadas e refugiou-se em São Borja, no Rio Grande do Sul. Nas eleições, o general Eurico Gaspar Dutra ganhou, com 3,2 milhões de votos. Saiu pelo PSD, partido fundado em abril de 1945 e apoiado na máquina política do Estado Novo.

Eduardo Gomes, brigadeiro, candidato da UDN (partido também organizado em abril de 1945), ficou em segundo lugar, com 2 milhões de votos. Yedo Fiúza, pelo Partido Comunista, obteve 600 mil votos.

Em Santo André estavam aptos a votar 34.170 eleitores. Houve abstenção de 20%. E a confusão foi enorme, com filas imensas. Em quase todas as secções os trabalhos só puderam terminar depois das 23h. E algumas mesas só puderam fazer a entrega da urna à 1h da madrugada do dia 3, conforme o semanário Borda do Campo.

AMANHÃ

Fechamento político.

Eles fizeram a história da Faculdade de Direito

O advogado Vandir do Nascimento – matrícula 3.206 da Faculdade de Direito de São Bernardo – levou 15 anos para decidir se voltava à escola. Passa no vestibular de 1984. Matricula-se. Termina o 1º ano. Quer trancar matrícula. A mulher não deixa. Segundo e 3º anos, a mesma coisa. No 4º ano, observa que já não dava mais para interromper o curso. Forma-se – na linda festa do Anhembi. E declara, ao DGABC TV: “Estou aqui, graças a Deus. Adoro a minha profissão”.

LEMBRANÇA

Tinha um motivo para pensar em desistir: o Júri Simulado. Não queria participar, nem fazendo o papel de guarda. O professor Antonio Calixto marca a data para o sorteio dos personagens: a próxima aula. Vandir falta, para não correr o risco de ser sorteado. “Tinha medo da advocacia”.

UM NOME

O professor Diógenes Gasparini. “Sinto saudades dele.”

UM ACONTECIMENTO

A gincana: “Lembro do Luiz de Oliveira com a camisola azul dele”.

A FACULDADE

Entre os professores, alguns nomes foram e são importantes. Fizeram história. Sydney Sanches (foi ministro do Supremo Tribunal Federal), Almir Pazzianotto (ministro do Trabalho), Geraldo Faria Rodrigues (prefeito de São Bernardo), Ricardo Lewandoviski (ministro do STF – Supremo Tribunal Federal). E os colegas, expoentes. “A gente vai se rever e lembrar de todos esses nomes.”

A 20ª Turma

A voz dos advogados fora dos autos

DGABC TV: www.dgabc.com.br

Amanhã em Memória

Apresentamos o advogado que é mestre de cerimônias, pastor e escritor

Interação com Facebook

"Garimpo nas minas da cidade"

Sou garimpeiro de homens. Sempre encontro alguém que me ajuda a comprar uma joia.

Acompanhe essa crônica de 30 anos atrás agora no Facebook da Memória – acessem o endereço acima.

Diário há 30 anos

Sábado, 22 de outubro de 1988 – ano 31, edição 6890

Manchete – Maílson da Nóbrega (ministro da Fazenda) diz que eleição não vai impedir ajustes

Memórias – Em 19 de novembro de 1919, a fundação da Rhodia; nas eleições municipais, o senador Flaquer.

Em 21 de outubro de...

1918 – Nomeadas novas professoras:

Zoraide de Oliveira, para substituir Rita Julia de Oliveira, da 1ª Escola Feminina do Pilar (hoje Mauá);

Sarah Arantes de Freitas, para substituir Amélia Monteiro de Barros Marrey, da 2ª Escola Mista da Estação de São Caetano;

Maria Ancila Del Pilar, para substituir Malvina de Azevedo Pena, da 2ª Escola do Alto da Serra (Paranapiacaba).

O professor Aristides de Oliveira Orlandi, da Estação Rio Grande (da Serra) obtém licença de 40 dias.

A gripe espanhola. A polícia, de acordo com o Serviço Sanitário, ordena o fechamento do Circo Americano, e vai impedir que continuem a circular pela cidade os chamados camelôs, a fim de evitar a aglomeração popular.

Não é mais permitida, na rua, a venda de sorvetes e gelados.

A guerra. Do noticiário do Estadão: os alemães continuam a retirar-se da Bélgica.

1953 – Fundada a igreja Batista de São Bernardo, na Rua Silva Jardim.

1968 – Realizada a última sessão da Câmara Municipal de Santo André em suas instalações da Rua Coronel Oliveira Lima. A sessão seguinte seria a da inauguração do novo prédio do Legislativo, no Centro Cívico.

1973 – Oswaldo Massei, ex-prefeito de São Caetano, falece após longa enfermidade.

Hoje

Dia Internacional do Radioamador

Dia Internacional de Atenção à Gagueira

Santos do Dia

Donato

Josefina Leroux

Maria Salomé

Melânio

Municípios Brasileiros

Celebram aniversários em 22 de outubro:

Em São Paulo, Mogi Mirim

Em Rondônia, Alta Floresta D’Oeste

No Amapá, Amapá

No Rio Grande do Norte, Areia Branca e São Francisco do Oeste

No Rio Grande do Sul, Balneário Pinhal e outros 18 municípios.

No Amazonas, Boca do Acre

Em Santa Catarina, Braço do Norte

Em Sergipe, Brejo Grande

No Paraná, Cambira, Foz do Jordão, Santana do Itararé e Serranópolis do Iguaçu

Na Bahia, Ibicaraí

No Mato Grosso do Sul, Chapadão do Sul

Na Paraíba, Desterro

Em Minas Gerais, Martins Soares, Oratórios, Pedra Bonita, União de Minas e Varjão de Minas

No Espírito Santo, Muqui

No Pará, Salinópolis

No Ceará, Solonópole

Fonte: IBGE