Clássicos do Diário há 60 anos: têm início os comícios de rua

As eleições para presidente da República, em 1945, marcam o início dos comícios ao ar livre no Grande ABC. Nas últimas eleições, para vereadores, em 1936, os comícios de propaganda política já eram realizados, mas em recintos fechados. À época não havia comitês nem comícios de ruas. Nem era preciso, diante do pequeno número de habitantes e eleitores.

Em 1945 a situação era outra. E os partidos levaram seus candidatos à praça pública, como o realizado na Praça Santa Terezinha, em Santo André – hoje Praça Ruy Barbosa – pela candidatura do brigadeiro Eduardo Gomes, lançado pela UDN à disputa da Presidência da República. Aquele comício chegou a ser irradiado pelo serviço de alto-falante Brasil, do próprio bairro, o que era comum à época, quando o Grande ABC não possuía uma única emissora de rádio.

De qualquer modo, a maioria dos comícios continuava sendo realizada em recintos fechados, como o do PSD, marcado para 23 de novembro no Cine Brasil, em Ribeirão Pires; e dois da própria UDN, previstos para o Cine-Teatro Carlos Gomes, em Santo André, e Cine Max, em São Caetano.

AMANHÃ

Filas nas eleições de 1945.

Farid Casseb, diretor.

E uma frase jamais esquecida

O advogado Uriel Carlos Aleixo, da turma 1988 da Faculdade de Direito de São Bernardo, iniciou o curso quando estava com 19 anos. Um menino. O pai tinha uma imobiliária e queria que o filho se formasse para no futuro tocar o estabelecimento. Uriel não gostava do curso. A partir do segundo ano, com a matéria Direito Penal, ministrada brilhantemente pelo professor José Roberto Baraúna, tudo mudou.

UMA LEMBRANÇA

Primeiro ano. Estava com a mensalidade atrasada. Num dia de prova, seu número – 3.125 – aparece na lousa. Não poderia fazer a prova. Teria que comparecer à tesouraria.

Triste, envergonhado, Uriel vai direto ao diretor, professor Farid Casseb. É recebido com muito carinho e respeito.

A dívida foi parcelada. Os juros e multas, perdoados. E uma frase do saudoso Dr. Casseb o marcaria para sempre: “Você, desde garoto, iniciando o curso, demonstrou uma argumentação que me convenceu a te ajudar. Você será um grande advogado”.

UM ACONTECIMENTO

O júri simulado organizado pelo professor Calixto Antonio. Uriel foi ativo participante. Hoje já tem mais de 120 plenárias no Tribunal de Júri, que o faz recordar sempre daquelas aulas práticas da faculdade.

A FACULDADE

Uma janela para o mundo:

Tudo que tenho é devido à Faculdade de Direito de São Bernardo, profissionalmente, as relações humanas.

Graças ao curso de Direito eu me tornei presidente da OAB. Defendi a nossa classe por dois mandatos.

A faculdade me deu a OAB. A OAB me deu a minha esposa, a Marta, que conheci dentro da faculdade.

Tenho muito orgulho da Faculdade de Direito de São Bernardo. Ela continua no ranking das melhores. E na nossa época era a única do Grande ABC.

A 20ª Turma

A voz dos advogados fora dos autos

Amanhã em Memória

Nomes que fizeram a história da Faculdade de Direito de São Bernardo

Diário há 30 anos

Quinta-feira, 21 de outubro de 1988 – ano 31, edição 6889

Manchete – Banco Central trabalha com inflação de 35%

Política – Eleições municipais em São Bernardo. Candidatos a prefeito realizam debate na Metodista. Tito Costa quer readequar servidores, e Maurício Soares, demitir os marajás.

Cultura & Lazer – Na nona edição, começa a Feira do Livro de Santo André, no saguão do Teatro Municipal, com 33 expositores e extensa programação paralela.

Memória – Duas colunas: o rio da Rhodia; e a presença da igreja na história das eleições municipais do Grande ABC.

Polícia – Não há pistas sobre a morte do vereador Severino Arcanjo de Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Diadema.

Em 21 de outubro de...

1812 – Criada a Freguesia de Nossa Senhora da Conceição, em São Bernardo, que abrangia todo o Grande ABC.

1918 – A gripe espanhola: notificados 358 novos casos em São Paulo; teatros e cinemas resolveram fechar por causa da gripe.

n A guerra. Do noticiário do Estadão: restabelecidas as comunicações terrestres da França com a Holanda; a Alemanha insiste em afirmar que a guerra não está perdida.

1983 – O curta-metragem Pula Violeta, com os palhaços andreenses Estrimilique e Tontolino (pai e filho), estreia na 7ª Mostra Internacional de Cinema, no Museu de Arte de São Paulo. Idealizadores: Fausto Polesi, diretor de Redação do Diário, Heitor Capuzzo e José Armando Pereira da Silva, colaboradores do jornal.

Vazamento em gasoduto da Petrobras atinge a Billings no km 37,5 da Via Anchieta.

Congresso da UNE (União Nacional dos Estudantes) começa na Vera Cruz, em São Bernardo.

