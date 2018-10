Ajude seu filho a escolher a profissão

Cíntia Bortotto



22/10/2018 | 07:14



O fim do ano vai chegando e, com ele, os testes, o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e os vestibulares. Os alunos do Ensino Médio, especialmente aqueles que estão terminando, acabam se sentindo pressionados a tomar uma decisão que poderá determinar seu futuro. Como lidar com este sentimento?

Para a turminha que está pensando sobre que carreira seguir, sugiro que comece fazendo uma autoanálise: no que você é bom? Para o que tem talento? Se for difícil responder à primeira pergunta, oriente-se pelas matérias do Ensino Fundamental e do Ensino Médio que mais chamaram a atenção e nas quais ia melhor, que demonstrava facilidade.

O estudante também pode fazer orientação vocacional e analisar o Guia do Estudante, marcando todas as carreiras pelas quais você tem interesse.

É muito importante conversar com os pais e rever a lista de interesses, ponderando quais profissões têm aspectos que o jovem não suportaria viver no dia a dia. Afinal, mais importante do que gostar do que faz é minimamente não ser infeliz na profissão.

É bacana também analisar todas as possibilidades que a profissão escolhida oferece. Estimule seu filho a conversar com profissionais da área para entender melhor a realidade da profissão e a visitar empresas, instituições e profissionais para ter ideia melhor da realidade do trabalho.

Elenquei algumas dicas que podem ajudar pais e filhos neste momento:

- Mostre-se aberto à indecisão de seu filho;

- Fale como você o percebe, quais são suas fortalezas e talentos;

- Faça perguntas quando ele vier com as ideias de futuras profissões, como se fosse um jogo, no qual você faria o papel de ‘advogado do diabo’, fazendo as perguntas difíceis;

- Deixe claro que seria bom ele acertar a escolha, mas se ele errar não é o fim do mundo, pois pior mesmo é escolher algo errado e ficar infeliz;

- Mostre que está ao lado dele;

- Se for possível, contrate programa de orientação vocacional, afinal, os testes psicológicos podem ajudar e dar indícios sobre a pessoa;

- Mostre a importância de se gostar do que faz para ser uma pessoa de destaque na profissão;

- Ajude-o durante todo o processo de estudos para o vestibular, se ele tiver certeza do que quer ou não.

Se você é pai de adolescente, chefe, amigo de um adolescente em tempo de escolha de carreira, ajude-o e mostre que, mesmo que ele erre, não será o fim do mundo.

Caso o filho já tenha se formado e não esteja feliz, como falei na semana passada, a dica é procurar profissional especializado que pode lhe ajudar a entender por que você está se sentindo insatisfeito com sua área. Por meio de diversos testes psicológicos, inventários comportamentais e entrevistas, o especialista, em geral com formação em psicologia, lhe ajuda a descobrir o que lhe dá mais satisfação, quais são seus pontos positivos e negativos, para que, assim, você saiba qual carreira deve seguir, baseando-se em suas preferências e estilo comportamental. Portanto, é muito importante ter calma e autoconhecimento.

Sigam confiantes e boa sorte!