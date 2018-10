Centros públicos de emprego e renda oferecem 646 postos

Soraia Abreu Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



22/10/2018 | 07:11



Quem está em busca de emprego pode se candidatar a uma das 646 oportunidades em aberto nos centros públicos, no sistema de captação do MTE (Ministério do Trabalho e Renda) e agência de emprego com unidade na região.

A CTR (Central de Trabalho e Renda) de São Bernardo oferece o maior número de vagas, sendo 54 para costureira em geral, 45 para auxiliar de limpeza, 17 para auxiliar de linha de produção, 16 para motorista carreteiro, 15 para auxiliar de logística e 15 para promotor de vendas. Ao todo, estão disponíveis 217 postos.

Em Mauá, o CPTR (Centro Público de Trabalho e Renda) disponibiliza 27 postos de trabalho, sendo dois para assistente administrativo, consultor técnico mecânico de automóveis e caminhões, operador de ponte rolante, e técnico químico. Para concorrer a essas chances é necessário ter Ensino Médio completo.

Quem possui Ensino Fundamental incompleto e alguma deficiência pode pleitear oportunidade para atuar como auxiliar de linha de produção.

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Ribeirão Pires dispõe de oito posições: quatro para costureira, uma para ajudante de padeiro, uma para mecânico de motor a diesel, uma para auxiliar administrativo e uma para auxiliar de produção.

Para se inscrever às chances captadas pelos centros públicos basta comparecerde segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, com carteira de trabalho, RG e CPF em mãos.

Também existe a possibilidade de conferir as vagas pela internet, uma vez que o sistema municipal é integrado ao Portal Emprega Brasil, do MTE – inclusive, vale ressaltar que algumas podem coincidir. Nesta semana, o sistema conta com 322 postos de trabalho para o Grande ABC.



Destacam-se: uma posição para analista de mercado em Santo André; 25 para atendente de lojas e mercados em São Bernardo; cinco para empregado doméstico arrumador em São Caetano e 19 para cozinheiro geral em Mauá.

Para se candidatar, os interessados devem se inscrever em https://empregabrasil.mte.gov.br/. Feito o cadastro, o sistema envia as vagas conforme o perfil de cada pessoa.

COM SALÁRIO - A agência de recrutamento Luandre, que possui unidade em Santo André, oferece 72 vagas, sendo que a maior remuneração, de até R$ 7.000, é oferecida para o cargo de analista de desenvolvimento. O salário para analista fiscal chega a R$ 5.000 e, para vendedor, técnico de manutenção e auxiliar de logística, respectivamente, são de até R$ 4.000, R$ 3.000 e R$ 2.000.

Para se inscrever, é preciso acessar o site www.luandre.com.br. (Colaboraram Flavia Kurotori e Letícia Matos)