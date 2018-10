Rautenberg vê plano de 2018 fracassar

Raphael Rocha

20/10/2018



Vereador de Santo André, Roberto Rautenberg (PRB) saiu da eleição de 2016 com histórico do mais bem votado no Grande ABC. Em sua tentativa de reeleição, convenceu 7.863 andreenses. Ligado à causa animal, passou a ser olhado de maneira diferente pela classe política da cidade. Mas passaram-se alguns meses e Rautenberg surpreendeu: decidiu se ausentar do mandato e, desde o ano passado, tira licenças sucessivas. O republicano optou por cuidar dos negócios pessoais e deu espaço para Jorge Kina (PSB), primeiro suplente da coligação. Neste ano, porém, voltou a atuar politicamente. Jogou peso na campanha de Gustavo Palmieri (PSB), apostando no recall eleitoral de dois anos atrás. Mas a cidade parece ter dado recado a Rautenberg. Palmieri não conseguiu se eleger deputado federal e, em Santo André, recebeu somente 1.657 votos.

Posto aberto

A informação que circula nos corredores da Prefeitura de Santo André é que a vaga de vice na chapa do atual prefeito Paulo Serra (PSDB), para a eleição de 2020, está aberta. Hoje o posto é ocupado por Luiz Zacarias (PTB), porém, os parcos votos andreenses recebidos por Campos Machado e por Marlene Campos Machado, casal do PTB, conforme mostrou esta coluna, colocaram o prestígio de Zacarias em xeque. A aliados, o prefeito tem estimulado a concorrência e informado que a continuidade do petebista na chapa para a tentativa de reeleição não é automática.

Aproximação

Dois empresários próximos do prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), foram vistos nesta semana conversando com atuais filiados ao partido Novo da cidade. Ageu Padoveze (PSDB) e Gilvan Júnior estavam no café do Teatro Municipal e, à mesa, debateram sobre a possibilidade de haver migração à sigla, que, na eleição do dia 7, foi uma das mais bem votadas em São Paulo.

Adiamento

A Câmara de Ribeirão Pires adiou o debate sobre projeto de lei do prefeito Adler Kiko Teixeira (PSB), que derruba o veto à comercialização de bebidas alcoólicas em postos de gasolina da cidade. A lei vigora desde 2009, mas, recentemente, municípios que adotaram medida semelhante sofreram derrotas no STF (Supremo Tribunal Federal).

Região no programa

Por falar em Ribeirão Pires, ações do governo de Adler Kiko Teixeira (PSB) foram exploradas na propaganda eleitoral do candidato do PSB ao governo do Estado, Márcio França. A peça mostrou ações tocadas pelo Fundo Social de Solidariedade, capitaneado pela primeira-dama Flávia Dotto. Este Diário já havia mostrado que a baixa votação no Grande ABC preocupa o núcleo da campanha de França, que tenta alternativas de atrair o eleitor da região, que, no primeiro turno, optou por João Doria (PSDB).

Escondido

O grupo ligado à vice-prefeita Alaíde Damo (MDB), de Mauá, tem explorado o fato de o prefeito Atila Jacomussi (PSB) ter sido alijado da coordenação regional da campanha à reeleição do governador Márcio França (PSB). Na semana passada, lideranças do Grande ABC se reuniram no escritório político do deputado federal Alex Manente (PPS), em São Bernardo, e, por Mauá, duas figuras estavam presentes: Carlos Thomaz, que foi secretário de Segurança Pública em administrações passadas, e o vereador Chiquinho do Zaíra (Avante), candidato a deputado estadual neste ano.