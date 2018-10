Ailton Lima descarta retorno para Desenvolvimento Econômico, mas faz aceno ao governo Paulo Serra

Fábio Martins

19/10/2018 | 22:52



Ex-prefeiturável de Santo André, Ailton Lima (PSD) descartou retornar ao comando da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, posto que chefiou por um ano e dois meses no governo Paulo Serra (PSDB), quando se desincompatibilizou do cargo para ser candidato a deputado federal. O pessedista avaliou como positiva a participação no pleito, atrelando o resultado à chamada onda Jair Bolsonaro (PSL).



“Não analiso sequer como derrota. Esta eleição foi completamente atípica. Mesmo assim fui o mais bem votado entre os candidatos da cidade. É um bom título. Considero que o nome sai fortalecido, mais conhecido, sem rejeição. Vejo que o resultado foi emocional, com nova onda. O que antes era azul (com vitória de João Doria, PSDB, à prefeitura de São Paulo), em 2016, agora virou pró-Bolsonaro, visando apagar o PT da vida pública. Se eu tivesse na coligação (do PSL) teria dois, três vezes maior número de votos”, contabilizou.



Ailton foi o quadro político mais votado entre os nomes do município – o terceiro na lista geral, atrás de Eduardo Bolsonaro (PSL) e Joice Hasselmann (PSL) –, com 40,6 mil sufrágios, sendo 25,6 mil em seu reduto, número, contudo, insuficiente para assegurar cadeira no Congresso.



Questionado em relação à eventual volta para a função em Desenvolvimento, hoje exercida por Ajan Marques, seu aliado, Ailton alegou que a “missão assumida foi cumprida” no período. “Fiz tudo aquilo que era necessário, implementamos projetos, a exemplo do passo importante para viabilizar o polo tecnológico, abertura do CPETR (Centro Público do Emprego, Trabalho e Renda). Essa etapa foi concluída”, disse, ao fazer aceno para a gestão tucana. “Sou movido a novos desafios. Se tiver outro desafio e o prefeito acreditar que eu posso contribuir em outra área, vamos estudar junto ao nosso grupo (político)”, ponderou.



O pessedista abriu caminho para selar tom de acordo, rechaçando que a decisão do prefeito de pulverizar o apoio a várias candidaturas a deputado tenha sida equivocada. As adesões de Paulo Serra, inclusive, a nomes de fora de Santo André, segundo Ailton, foram firmadas “pensando” no Grande ABC. “Não dá para atribuir a ele resultado menor das candidaturas (da cidade). A eleição foi diferente. Acredito até que foi aceno para São Bernardo, São Caetano. Vejo que (o saldo) coloca o Paulinho em posição de liderança regional, mais agregador, menos fígado. Acho que sai maior num contexto geral.”