Sessão resgata história dos autonomistas de S.Caetano

20/10/2018



A Câmara de São Caetano realiza hoje, a partir das 10h, sessão solene de entrega da medalha dos autonomistas, condecoração a figuras que, de alguma maneira, contribuíram para o desenvolvimento do município.



A cerimônia é especial porque, na quarta-feira, completam-se 70 anos da emancipação política de São Caetano – antes território pertencente a Santo André. À época, a declaração de independência política e administrativa da cidade foi liderada por 95 representantes do movimento autonomista. Plebiscito foi realizado e o ‘sim’ venceu, criando, assim, o município de São Caetano.



Serão 73 homenageados na manhã de hoje – sendo que o ex-vereador Paulo Bottura será agraciado referente ao ano anterior.



O presidente do Legislativo, Pio Mielo (MDB), lembrou que nem todos nasceram ou moram em São Caetano, mas, de alguma forma, deixaram suas digitais na construção do município.



“São pessoas que têm o espírito dos autonomistas, de altruísmo, de coragem, de bravura. Nomes foram apresentados e uma comissão montada por esta Casa analisou o mérito de cada um dos indicados. São pessoas que fazem a diferença de verdade para São Caetano, não uma indicação meramente política. São figuras das mais diferentes classes sociais, das mais diferentes formações”, destacou o emedebista.



Representantes das mais tradicionais famílias de São Caetano serão homenageadas no evento, como Pellegrino, Garbelotto, Musumeci e Dal’Mas. Entre as pessoas condecoradas estão o ex-vice-prefeito Iliomar Darronqui, o atual presidente da Fundação Pró-Memória de São Caetano, Charly Farid Cury, o deputado estadual eleito Thiago Auricchio (PR), a ex-primeira-dama Graça Pinheiro e o diretor de Redação do Diário, Evaldo Novelini.



“Ainda teremos a semana dos autonomistas, levando a história do nosso município às escolas. Temos de deixar a história viva e quem não olha para o passado não constrói pontes para o futuro. É algo que virou lei, está instituído, que passará de geração para geração, independentemente da legislatura vigente”, comentou Pio. “Também fizemos questão de homenagear o Diário do Grande ABC, fundamental para construção de São Caetano.”



Novelini afirmou que a distinção que lhe será outorgada é reconhecimento pelo trabalho desenvolvido à frente do jornal. “Uma de nossas missões aqui no Diário é a de trabalhar pelo fortalecimento da autonomia de todas as sete cidades do Grande ABC para que a autodeterminação de cada uma das unidades reforce o conceito de integração regional que está no cerne de nossa existência como veículo de comunicação. Municípios fortes resultam em região forte.”