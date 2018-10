Restaurant Week termina amanhã no Grande ABC

Da Redação



20/10/2018 | 07:04



A 23ª edição do SP Restaurant Week termina amanhã. Quem mora na região ainda pode aproveitar a oferta de menus especiais de restaurantes com entrada, prato principal e sobremesa a preços mais acessíveis.

No Grande ABC participam: Bistrô da Enoteca, Brasa Parrilla, Cena e Pecorino (São Bernardo); Calle 54, Fonte Leone e Varanda do Parque (Santo André) e L’Entrecôte de Paris (São Caetano).

Os estabelecimentos oferecem menus em duas categorias: tradicional e premium. O almoço sai por R$ 46,90 e o jantar, R$ 58,90 no tradicional, que não necessita reserva. Já no premium, almoço custa R$ 68 e, jantar, R$ 89, e é obrigatório reservar pelo site do evento (www.restaurantweek.com.br).