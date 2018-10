Cachorrão arca com os custos e vai ser time-sede em São Bernardo

Angelo Verotti



20/10/2018 | 07:00



A Federação Paulista de Futebol ainda não anunciou, mas São Bernardo terá pela primeira vez dois times na Copa São Paulo de Futebol Júnior, entre 2 e 25 de janeiro de 2019. E com mudança significativa em relação aos últimos 13 anos: o Cachorrão é quem será o clube-sede e arcará com os custos de hospedagem e alimentação, enquanto o Tigre foi convidado a integrar o grupo.

Dirigentes das equipes e o secretário de Esporte e Lazer de São Bernardo, Alex Mognon, confirmaram a situação, que marcará o debute do nonagenário Cachorrão na Copinha, que chega à 50ª edição. “O EC São Bernardo solicitou a disponibilidade do Baetão para a Copa São Paulo. Demos autorização de prosseguimento desde que não tenha despesa de recurso público”, explicou Mognon. Segundo o Diário apurou, o valor seria próximo a R$ 100 mil. “O São Bernardo FC hoje não tem condição ou interesse em bancar o custo. Se nenhum dos dois quisesse, provavelmente a cidade não seria sede e os times jogariam em outro lugar. Ainda bem que o Esporte teve condições, acho que a cidade ganha”, afirmou o diretor executivo do Tigre, Edgard Montemor Filho.

“O Esporte Clube São Bernardo vem buscando autossuficiência e profissionalização a cada ano, aumentando os investimentos não só no profissional, como na base. Queremos projetar o nome do clube e acreditamos que em curto espaço de tempo arrebanharemos boa parte da torcida e o carinho dos batateiros, ofertando futebol raiz e de qualidade”, destacou o presidente do Cachorrão, Felipe Cheidde Júnior.

Do Grande ABC, Santo André, São Caetano e Água Santa também disputarão o torneio, mas apenas Diadema deverá receber partidas. De qualquer forma, a região terá recorde de participantes (cinco). Já Grêmio Mauaense e Mauá FC esperam receber convites ou sediar chave no Pedro Benedetti em 2020.