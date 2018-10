Tigre aposta no poder de reação para sacramentar classificação às quartas

Dérek Bittencourt



20/10/2018 | 07:00



Para o São Bernardo, vale a sequência das atividades na temporada ou as férias antecipadas forçadas. Para a já classificada Ferroviária, será só mais um jogo. Às 15h, na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara, o Tigre (vice-líder, com sete pontos) tem difícil missão diante dos donos da casa: vencer – se possível, por mais de um gol, para não depender de improvável, mas possível goleada do Olímpia (terceiro, com sete) sobre o Juventus (lanterna e eliminado, com dois) – para carimbar vaga nas quartas de final. Empate pode ser suficiente caso os olimpianos não vençam. As possibilidades são diversas, mas a ordem para o Tigre é fazer seu dever antes de pensar no outro jogo.

E, de acordo com o técnico Wilson Júnior, a equipe está em crescente, demonstrando seu poder de reação – após iniciar a segunda fase com duas derrotas e um empate, venceu os dois últimos compromissos e renasceu. “Cobrei muito dos jogadores. Nosso time, quando tomava o gol, não reagia. Foi assim contra o Santo André, diante da Ferroviária, em Olímpia. Mas, depois deste jogo, a postura dos atletas mudou. Está excelente. Estão concentrados e embuídos no que querem (classificação)”, exaltou.

No primeiro encontro com a Ferroviária, em São Bernardo, o Tigre perdeu por 2 a 0. Segundo o treinador, por falhas do próprio Tigre. “O jogo estava encaixado. A Ferroviária não estava conseguindo furar a nossa marcação. Mas em erro nosso, a transição do adversário funcionou e depois apagamos. Tomamos o segundo (gol) e poderíamos ter sofrido três, quatro”, relembrou Wilson Júnior.

Para este confronto, Dogão retorna à titularidade no sistema defensivo ao lado de Nicolas. O zagueiro entrou ainda no primeiro tempo contra o Olímpia e marcou, de cabeça, o gol da virada.

Dogão e Careca assumem papéis de líderes no elenco aurinegro

O elenco do São Bernardo reúne misto de jovens e experientes jogadores. E duas dessas peças assumiram seus papéis de líderes para comandar a reação no returno desta segunda fase da Copa Paulista.

“O Dogão está conosco faz tempo e é líder. Homem daquele tamanho. Mas é carismático, tem carinho de todos, tem dose ótima de cobrança e nos momentos difíceis supera. E o Careca dispensa comentários. Jogador que se entrega. Se pegar o trabalho da semana é impressionante, um profissional na acepção da palavra. É um exemplo para os jovens”, exaltou o técnico Wilson Júnior.

Após desfalcar o time nas derrotas para Ferroviária e Olímpia no primeiro turno, Careca voltou na hora certa e afirmou estar 100% em condições de ajudar o Tigre. “Me sinto muito bem, no mesmo nível dos jogadores no aspecto físico e, se Deus quiser, a gente consegue a classificação para dar continuidade no campeonato”, disse o atacante, que marcou o primeiro gol nos 3 a 1 sobre o Olímpia, quarta-feira. DB