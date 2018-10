Em despedida da Copa Paulista, São Caetano recebe Rio Claro

João Victor Romoli

Especial para o Diário



20/10/2018 | 07:00



Abalado pelo vexame da eliminação precoce na Copa Paulista, o São Caetano apenas cumprirá tabela contra o Rio Claro, às 15h de hoje, no Estádio Anacleto Campanella. O Azulão, que está na lanterna do Grupo 7, com apenas dois pontos, tenta se despedir de forma digna diante de seus torcedores, já que a decepção no elenco é visível.



Até por isso, o técnico Pintado – garantido no cargo pelo presidente Nairo Ferreira de Souza – prometeu dedicação. “Vamos fazer este jogo com muita responsabilidade. Responsabilidade com o nosso torcedor, com o clube. Para isso, vamos planejar equipe que consiga bom resultado. A ideia é sempre garantir bons resultados aqui no São Caetano”, projetou o treinador, que terá o zagueiro Magrão de volta após cumprir suspensão.