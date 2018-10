Santo André evita se expor em jogo decisivo diante do Red Bull

Anderson Fattori

Diário do Grande ABC



20/10/2018



Por mais que precise vencer de qualquer maneira o Red Bull, às 15h de hoje, no Moisés Lucarelli, em Campinas, para se classificar às quartas de final da Copa Paulista, o Santo André não deve partir para cima do Toro Loko desde o começo. A ideia é esperar o adversário tome a iniciativa e contra-atacar, já que o empate também não é bom resultado para os campineiros, que devem sair para o jogo.



Com quatro pontos, o Ramalhão avança se triunfar, e o Audax (cinco) não passar pelo já classificado Mirassol (11), fora de casa – a partida será realizada no mesmo horário. Para não depender do outro confronto, o Red Bull (seis) precisa vencer ou torcer para que os osasquenses percam.



Por mais que a situação do Santo André seja complicada, o meia Alex Nagib admite que o time ganhou sobrevida após a derrota (2 a 1), de virada, para o Mirassol, quarta-feira. “Quando acabou o jogo pensamos que estávamos desclassificados (o que não aconteceu graças à vitória do Audax por 1 a 0 sobre o Red Bull). Agora não depende mais só de nós, mas temos de entrar em campo com bastante força de vontade para conquistar o resultado”, comentou.



Responsável por ditar o ritmo da equipe no meio de campo, Alex admitiu que a derrota para o Mirassol foi muito sentida pelo grupo, mas disse que hoje o objetivo é controlar a ansiedade para não partir com tudo para o ataque e colocar a classificação em risco.



“Estávamos ganhando do Mirassol, fazendo bom jogo, então a derrota foi ruim, mas serve de aprendizado para o grupo. Contra o Red Bull o duelo vai ser decidido no detalhe. Não podemos errar. Temos de ter sabedoria. Vamos repetir a tática da partida contra o Mirassol: esperar para apostar no contra-ataque, que é arma forte da nossa equipe”, enfatizou o meia.



A única novidade na escalação deve ser o retorno do zagueiro PV, que cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo, na vaga de GB, que fica como opção no banco.