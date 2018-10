Santo André registra queda de 31% no número de multas aplicadas na cidade

Daniel Macário

Do Diário do Grande ABC



20/10/2018 | 07:00



Um ano após sancionar lei que proíbe o uso de radares móveis na cidade, a Prefeitura de Santo André aponta redução de 31,8% no número de multas aplicadas no município. Responsáveis até então por monitorarem 171 áreas em esquema de rodízio, seis equipamentos do tipo – que ficavam camuflados em caixotes de metal ou de concreto em pontos diversos – foram removidos do território andreense em 11 de outubro do ano passado.

Relatório elaborado pelo DET (Departamento de Engenharia e Tráfego) mostra que, de janeiro a setembro deste ano, foram lavradas 205.043 autuações, ante 139.681 multas contabilizadas no mesmo período de 2017, quando os radares móveis ainda estavam espalhados pela cidade.

Conforme a administração municipal, desde a proibição dos aparelhos móveis, apenas um radar fixo de avanço de sinal foi instalado na cidade, no entroncamento da Avenida Dom Pedro I com a Rua Hatsuey Motomura, no bairro Silveira. A medida visa intensificar a fiscalização em perímetro responsável por abrigar quatro escolas.

O município conta atualmente com 35 radares que medem velocidade e 30 aparelhos para avanço de sinal vermelho. “Os números comprovam a tese de que a Educação supera a punição e temos investido nisso. Tiramos os radares e, em contrapartida, mudamos nossa estratégia ao empenhar esforços em campanhas de trânsito”, explica o prefeito Paulo Serra (PSDB) ao destacar, ainda, a queda do número de mortes no território andreense.

Dados do Infosiga (Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo) mostram que o número de óbitos no trânsito da cidade recuou 15% após a retirada dos radares móveis. Foram 28 óbitos nos nove primeiros meses deste ano, contra 33 casos registrados no período de 2017.

A expectativa do chefe do Executivo é a de que Santo André aumente em até 25% o número de agentes de trânsito a partir de abril do próximo ano na tentativa de intensificar ações de segurança viária. Atualmente, a Prefeitura conta com 54 profissionais.

A contratação de novos agentes, inclusive, atende pedido feito por parte da população. “Tirar o radar foi bom, mas é preciso ter profissionais para fiscalizar algumas avenidas, onde ainda tem muito desrespeito por parte de motoristas”, avalia Adriano Luis Barbosa, 38 anos, técnico de dedetização.

A promotora Elisete da Silva, 58, lembra que a cidade ainda conta com pontos sem fiscalização. “São locais vulneráveis e onde pedestres correm risco.”