Ação de estudantes viabiliza compra de tablets para aula

da Redação



20/10/2018 | 07:00



O empenho dos alunos da Emeb (Escola Municipal de Educação Básica) Maurício Caetano de Castro 2, em São Bernardo, rendeu a aquisição de 22 tablets para uso em sala de aula. A compra ocorreu após campanha de arrecadação de latinhas de alumínio, que, após serem vendidas, custearam os equipamentos. Ao todo foram arrecadadas 2,5 toneladas de latinhas, que possibilitaram a compra dos tablets por um valor médio de R$ 576 cada.

A história começou em outubro do ano passado, quando após, reunião do conselho mirim da unidade, as crianças resolveram ampliar as campanhas desenvolvidas com a comunidade do entorno, no bairro Alves Dias.

A meta dos estudantes é obter 30 equipamentos e, como a arrecadação é constante, os alunos esperam chegar em breve à marca estabelecida.

Os tablets possuem conexão com a rede eletrônica do município e a aplicação de atividades é feita diretamente pelo professor, por meio de computadores instalados em salas de aula. Na unidade, algumas turmas desenvolvem conteúdos educativos, ligados ao currículo, com o ensino de Ciências. Nos próximos meses será a vez de Matemática, Língua Portuguesa, Geografia e História.

Recentemente, o prefeito Orlando Morando (PSDB) visitou a Emeb e verificou o funcionamento da tecnologia. “Vivemos em um mundo profundamente conectado e é sempre importante estimular o aprendizado por meio das novas tecnologias”, afirmou.