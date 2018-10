Ribeirão Pires realiza cirurgias ginecológicas

Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



20/10/2018 | 07:00



Com intuito de tornar-se referência na saúde da mulher, o Hospital e Maternidade São Lucas, na região central, de Ribeirão Pires, deu início, ontem, ao serviço de cirurgias ginecológicas. A meta é zerar fila de 57 pacientes, que esperam pelos procedimentos desde 2016, realizando cinco procedimentos por semana. O programa será permanente, com mutirões realizados semanalmente, de forma gratuita.

Entre as cirurgias efetuadas estão perineoplastia, laqueadura, curetagem semiótica, exérese de lesões em vulva e histerectomia. Na manhã de ontem, quatro pacientes foram contempladas pelo serviço. Todas as mulheres tiveram encaminhamento via UBS (Unidade Básica de Saúde) e passaram por avaliação média no pré-operatório.

A auxiliar administrativa Katia Cristina do Nascimento Ferez, 40 anos, realizou procedimento de laqueadura. Animada, contou que já tem três filhas e decidiu, junto ao marido, que era hora de “encerrar a produção”. “ Logo que passei por consulta realizei os exames e atendimentos necessários e tive o procedimento agendado. A cirurgia foi rápida e muito benfeita”, relatou.

Katia acredita que ter um hospital voltado à saúde da mulher no município é o maior amparo que a Prefeitura poderia dar. “Dependendo da necessidade, nós, mulheres, nos sentimos desamparadas. É muito importante ter um hospital preparado para receber o público feminino.”

Já a cozinheira Monica da Silva Oliveira, 41, tirou um cisto na virilha e já se sentia “aliviada”. “Estou doida para ter alta e ir para casa. Nunca pensei que fosse ser tão rápido o atendimento. Mais de um ano esperando, e em uma semana tudo foi resolvido. A ampliação do atendimento é ótimo para nós.”

Secretária de Saúde, Patrícia Freitas ressalta que já está em andamento a reestruturação do espaço para fortalecer também o setor de diagnóstico. “Com mais equipamentos para exames, nossos profissionais terão a possibilidade de aumentar as ações preventivas.”

A ampliação de atendimento se deu, também, por parceria firmada com o hospital particular São Cristóvão, da Capital. O grupo também é responsável por toda a equipe médica do equipamento. Somente neste ano, foram realizados 796 partos. A estimativa é a de que até dezembro sejam feitos 1.000. Em 2016, 192 bebês nasceram na maternidade do São Lucas.