São Bernardo recebe segunda etapa do Circuito de Corrida de Rua e Caminhada

Rafael dos Santos



19/10/2018 | 20:54



Com intuito de incentivar a prática esportiva, a cidade de São Bernardo promove neste domingo (21) a segunda etapa do Circuito de Corrida de Rua e Caminhada. Com percurso de cinco quilômetros, a largada será às 7h, no trevo entre as Avenidas Lauro Gomes e Aldino Pinotti. Cerca de 1.000 participantes foram confirmados pela organização.

Para a realização da prova serão interditadas, das 5h às 9h, as seguintes vias: do trevo da Avenida Lauro Gomes com a Avenida Aldino Pinotti até a Avenida Winston Churchill, além das Ruas João Daprat, Sérgio Vieira de Melo e José Setti.

O evento é realizado pela Prefeitura de São Bernardo, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, em parceria com a ASA (Associação São-Bernardense de Atletismo), e apoio da Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte.