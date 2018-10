Ideias debatidas no workshop rendem frutos à comunidade

Bianca Barbosa

O workshop gratuito sobre sustentabilidade promovido pelo Diário para os docentes da região será realizado hoje na USCS (Universidade Municipal de São Caetano) – corealizadora do evento –, das 8h às 12h. O evento, parte do Desafio de Redação, traz palestras sobre o tema Uma Atitude Sustentável Pode Mudar o Mundo com o objetivo de fomentar a discussão sobre o assunto em sala de aula e também na comunidade.

Segundo a PCNP (Professora Coordenadora do Núcleo Pedagógico) de Santo André, Rosângela Domingues, o Desafio trouxe oportunidade de o desenvolvimento de ideias dos alunos acontecer dentro da sala de aula. Os jovens, segundo ela, foram estimulados a raciocinar e a movimentar competências como a produção textual e a leitura. Além disso, agora, o concurso proporcionará conhecimento aos professores. “O workshop tem a finalidade de movimentar ideias e soluções que possam beneficiar a comunidade escolar, principalmente com assuntos que são pertinentes a ela”, destacou.

A ação do Diário permite que o conhecimento sobre sustentabilidade seja multiplicado para toda a sociedade, considera a PCNP de Mauá, Valéria Rocha Aveiro do Carmo. Ela entende que o concurso seja uma oportunidade para os alunos exercitarem a produção textual, aprimorando seus trabalhos e atuando socialmente. “Sustentabilidade é um tema bastante atual e de relevância social ímpar”, falou. Ela defende a formação contínua dos professores para que os alunos sejam mais bem orientados. “Com essa estratégia, será possível aos docentes desenvolver ações para aprimoramento dos textos e levar mais conhecimento aos estudantes para que haja visão sobre o conteúdo e os gêneros textuais/discursivos propostos”, disse.

O evento de hoje será dividido em três palestras, ministradas por professores e pesquisadores da USCS.

O próximo passo do Desafio será a escolha das 800 redações finalistas do concurso, tarefa realizada por professores e alunos da universidade até o dia 30. Ao todo, 96.085 textos foram produzidos nesta edição.