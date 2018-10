Ação social do Diário beneficia população do Jd.Caçula, hoje

Juliana Stern

especial para o Diário



20/10/2018 | 07:00



A EE Di Cavalcanti, no bairro Jardim Caçula, em Ribeirão Pires, recebe hoje, das 9h às 15h, a ação social Diário do Grande ABC nos Bairros, que trará diversos serviços gratuitos à população. Pelo menos 400 pessoas devem visitar a unidade atrás de assessorias jurídicas, testes de glicemia, aferição de pressão arterial e oficinas gratuitas.

As atrações mais procuradas hoje devem ser as brincadeiras e oficinas voltadas às crianças, segundo a vice-diretora da Escola da Família da Di Cavalcanti, Valquíria Aparecida da Silva. Brinquedos infláveis, oficinas de massinha de EVA, pingue-pongue e futsal estarão disponíveis para a criançada. “Os alunos estão muito animados porque são opções de entretenimento diferentes aqui no bairro. Normalmente eles só têm a quadra”, observa. A vizinhança, segundo ela, não possui parques ou outros equipamentos de lazer para os moradores mais jovens, o que faz com que a quadra da escola estadual esteja cheia todos os fins de semana. “Sempre tem atividade aqui para eles (crianças), porque é só o que eles têm. Isso quando não chove, porque a quadra é aberta.”

Para o aluno da Di Cavalcanti Bruno Souza, 13 anos, as opções são animadoras porque, na maioria dos fins de semana, as brincadeiras acontecem dentro de casa. “Estou ansioso. Vai ser muito legal.” Para a mãe de Bruno, a dona de casa Jaqueline Souza, 29, o evento será uma maneira de entreter a criançada. “Meu filho mais novo está mais animado do que a escola inteira”, diz sobre o irmão de Bruno.

Fora as atividades voltadas às crianças, serviços de Saúde, como testes de glicemia, aferição de pressão arterial e orientação sobre saúde bucal serão oferecidos gratuitamente para os moradores. Assessorias jurídicas, de Previdência e aposentadoria também estarão disponíveis.

A próxima ação do tipo ocorrerá em novembro, no Jardim Itapark, em Mauá.