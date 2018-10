Ibope/RR: Denarium tem 62% dos votos válidos e Anchieta, 38%

19/10/2018 | 20:01



O candidato do PSL ao governo do Estado de Roraima, Antonio Denarium, tem 62% das intenções de votos válidas na disputa do segundo turno, segundo pesquisa do Ibope divulgada nesta sexta-feira, 19. José de Anchieta, do PSDB, tem 38%.

Considerando os votos totais, Denarium tem 58%, contra 36% de Anchieta. Brancos e nulos somaram 2% e indecisos, 3%.

O Ibope entrevistou 812 eleitores de 14 municípios entre 16 e 18 de outubro. A pesquisa, realizada a pedido da Rede Amazônica, tem intervalo de confiança de 95% e margem de erro de 3 pontos porcentuais para cima ou para baixo. Ela foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-08238/2018.