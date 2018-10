Santo André recebe primeiro seminário de capoeira

Rafael dos Santos



19/10/2018 | 19:58



A casa da palavra Mario Quintana (Praça do Carmo, 171, Centro em Santo André) recebe o 1º Seminário de capoeira, ação faz parte do projeto Santo André de Múltiplos Tons da Secretaria de Cultura do município. A produção visa proporcionar visibilidade e fortalecer segmentos e coletivos culturais organizados a partir do diálogo e construção coletiva e participativa com os mesmos. O evento é gratuito e oferecerá certificado aos participantes.

Serão debatidos e discutidos assuntos relevantes à prática atual da capoeira, além de ter oficinas, palestras, mesas, exposição e venda de artigos da prática, vestimentas, instrumentos e artesanatos.

Confira a programação completa abaixo:

Sexta Feira, (19)

19h - 21h - Bate Papo - Memória e História da Capoeira de Santo André contada pelos mestres: Documentação e criação do acervo audiovisual da memória dos mestres precursores Andreenses. Convidados Mestre César e Mestre Luizinho

Sábado, (20)

09h30 - 10h30- Mesa - O que é Salvaguarda? Como as ações de salvaguarda e memória podem ser trabalhadas municipalmente? Convidados Profa Dra Simone Gibran Nogueira e Marcos Moretto Neto

10h - 11h30 - Mesa - A urgência da criação de ações de combate à violência contra a mulher e o fortalecimento de políticas públicas para a Mulher Capoeirista no município e, Como falar de relações étnico-raciais na Capoeira e no dia a dia: buscando criar ações afirmativas e políticas públicas no município de Santo André. Convidados: Contra Mestra Manoela Ziggiatti (Grupo Nzinga) e Mestre Zelão (Grupo Mutungo)

14h - 18h - Oficinas Simultâneas - Vivências e Roda de Capoeira Angola

14h - 15h30

Turma A: Mestre Moreno Turma B: Mestre Marrom 15h30 - 17h

Turma A: Mestre Marrom Turma B: Mestre Moreno

17h - 18h - Bate Papo e Roda de Capoeira Angola - Encerramento do Dia

Condutores: Mestre Moreno e Mestre Marrom.

Domingo, (21)

09h - 10h30 - Mesa - A Capoeira enquanto esporte formativo, competitivo e de aquisição de saúde e qualidade de vida: Programas e políticas públicas para a Capoeira esportiva em Santo André. Convidado: Mestre Diolino Pereira de Brito (sec)

10h30 - 12h - Mesa - Ofício dos Mestres de Capoeira, Notório Saber e a Lei 10.639/03 no ensino de Capoeira e manifestações tradicionais: possibilidades de inclusão no Ensino Infantil Municipal. Convidada: Profa Dra Letícia Vidor de Sousa Reis

14h - 17h - Oficina - Vivência de Capoeira Regional Tradicional de Bimba e Roda de Capoeira Regional e Encerramento do Evento Professor Caverna (Escola de Capoeira Regional Filhos de Bimba).