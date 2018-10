Ibope/AM: Wilson Lima tem 65% dos votos válidos e Amazonino Mendes, 35%

19/10/2018 | 19:52



O Ibope divulgou nesta sexta-feira, 19, a primeira pesquisa para a disputa do segundo turno para governador do Amazonas, entre Wilson Lima (PSC) e Amazonino Mendes (PDT). Lima lidera com 65% dos votos válidos, enquanto Mendes, atual governador, tem 35%. A margem de erro é de três pontos porcentuais, para mais ou para menos.

Nos votos totais, Lima tem 63% e Mendes aparece com 34%. Os votos brancos e nulos somam 2%. Os que não sabem ou não responderam são 1%.

A pesquisa, encomendada pela Rede Amazônica, entrevistou 812 pessoas em 22 municípios do Estado. As entrevistas foram feitas entre 16 e 18 de outubro. O nível de confiança do levantamento é de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-03129/2018.